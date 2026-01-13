Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

DIW warnt vor eskalierenden Verteilungskonflikten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor wachsenden Verteilungskonflikten in der Bundesregierung fordert ein Ende des Streits um Sozial- und Rentenfragen. “Die Bundesregierung und alle drei Regierungsparteien sollten den Verteilungskampf beilegen und nun zügig faire und wirtschaftlich kluge Lösungen vorlegen”, sagte Fratzscher der “Rheinischen Post”.

Marcel Fratzscher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hintergrund ist ein Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten und Haushaltspolitikers Andreas Mattfeldt, der in der “Bild”-Zeitung für eine höhere Rente für Handwerker plädiert hatte. Dazu sagte Fratzscher: “Es entbrennt zunehmend ein Verteilungskampf in der deutschen Politik, da alle nun realisieren, dass wir in Deutschland in den kommenden Jahren den Gürtel werden enger schnallen müssen. Jede der drei Regierungsparteien möchte im Verteilungskampf das eigene Klientel unterstützen.”

Der Streit scheine auch innerhalb der Bundesregierung “weiter zu eskalieren”, so der Ökonom. Fratzscher warnte: “Die Bundesregierung schadet sich selbst mit diesem Verteilungskampf am meisten, da sie handlungsunfähig wird und weiter Vertrauen verspielt.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

