Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

DKG für höhere Krankenhauszuzahlung und Notfallgebühr für Patienten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Um den Ausgabenanstieg im Gesundheitssystem zu bremsen, verlangt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) eine umfassende Gesundheitsreform und eine höhere Eigenbeteiligung von Patienten.

Dkg Für Höhere Krankenhauszuzahlung Und Notfallgebühr Für Patienten
Krankenhausbett (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der “Bild” (Montagsausgabe) sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß: “Die Zuzahlung bei Krankenhausaufenthalten sollte verdoppelt werden: von zehn auf 20 Euro am Tag. Das ist angemessen. Die Krankenkassen hätten dann im Jahr zusätzlich 800 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr.”

Auch die Patienten, die künftig ohne vorherige telefonische Beratung Notfallzentren der Krankenhäuser aufsuchten, sollen laut Gaß bis zu 40 Euro Gebühr aus eigener Tasche bezahlen. “Wer künftig ohne Kontaktaufnahme und Beratung durch die Leitstelle die Notfallzentren an den Krankenhäusern nutzt, sollte dafür eine Gebühr bezahlen. Ich finde 30 bis 40 Euro angemessen”, sagte Gaß der “Bild”.

Der DKG-Chef mahnt im Rahmen einer Gesundheitsreform einen Abbau von Vorschriften in Krankenhäusern an sowie eine bessere Prävention: “In Kitas und Schulen beispielsweise muss es mehr Sportangebote geben und mehr über gesunde Ernährung unterrichtet werden. Außerdem braucht es rasch eine Zuckersteuer, um Fettleibigkeit einzudämmen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt

0
In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus....
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.

Neueste Artikel