Do-or-Die | Ratiopharm Ulm kämpft gegen Joventut Badalona um das EuroCup-Viertelfinale

Do-or-Die heißt es am Dienstagabend, wenn Ratiopharm Ulm wie zuletzt in der EuroCup-Saison 21/22 im Achtelfinale auf Joventut Badalona trifft. Tip-Off im Kampf um das Viertelfinale ist um 19.30 Uhr in der ratiopharm arena.



Chance auf ein Déjà-vu. Ein Teil Ulmer Erfolgsgeschichte auf europäischem Parkett hat mit dem spanischen Gegenüber zu tun. Am 19. April 2022 treffen die Ulmer als Achter der Gruppe B auf den zuhause bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Badalona. Die Voraussetzungen für das Achtelfinale scheinen klar, 40 Minuten später ist die Realität eine andere. 79:73 schlägt der Außenseiter mit effektivem Teambasketball in der Fremde zu und rückt im EuroCup erstmals in die Runde der letzten Acht vor. Nicht nur die beidseitige Siegesbilanz von 10-8, sondern auch die Vergangenheit hat gezeigt: In einem einzigen Spiel ist alles möglich.

By the numbers: Auf den Punkt

Punktereich kann man die Spiele beider Mannschaften in dieser Saison beschreiben, die Ausbeute der Ulmer (86,8/0,98 Punkte pro Angriff) und die der Spanier (86,3/1,01) zeugen von stark nach vorne preschenden Offensiven. Für das jüngste Team im gesamten Wettbewerb (25,2) geht es für die Ulmer durchsetzungsstark mit allen voran Trevion Williams (14,5 Pkt/61,9%) durch die Zone (58,7%-2P) beim Gegenüber wird in Person von Shannon Evans (14,5 Pkt/40,9%) mit hoher Ausbeute von draußen draufgehalten (39,7%-3P).

Ziel scheint klar

Zuletzt im EuroCup-Halbfinale knapp gegen den späteren Champion Gran Canaria gescheitert, ist der zweite Vertreter aus der spanischen ACB auch in diesem Jahr auf der Jagd nach dem Titel. In der Spitzengruppe mit Paris, Tel Aviv, London und Prometey reichte es zwar nur für Platz fünf, allerdings bewies die Mannschaft von Trainer Carles Duran in engen Duellen mit der direkten Konkurrenz stets die eigenen Qualitäten. Getragen von Topscorer Evans sorgen der nach Verletzung zurückgekehrte Andrew Andrews (14,5), Andres Feliz (13,7) und Nachverpflichtung Tyler Cook (10,1) drei weitere Spieler mit zweistelliger Punkteausbeute für variables Scoring und öffnen in der Spielgestaltung neue Möglichkeiten. Geballte Erfahrung bei 138 gemeinsamen EuroCup-Spielen für die Katalonier bringen 2,17m-Leuchtturm Ante Tomic und Aufbauroutinier Pau Ribas aufs Parkett.