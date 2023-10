Dobrindt nennt Cannabis-Gesetz „Anschlag auf Jugendschutz“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat anlässlich der ersten Lesung des Cannabis-Gesetzes am Mittwoch im Bundestag scharfe Kritik an dem Vorhaben der Ampel geübt. „Dieses `Cannabis für alle`-Gesetz wird zu mehr Sucht und weniger Sicherheit gerade für junge Menschen führen. Das ist ein Anschlag auf den Jugend- und Gesundheitsschutz in Deutschland“, sagte Dobrindt den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Donnerstagausgaben).

Alexander Dobrindt (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Das `Cannabis für alle`-Gesetz ist der Gipfel der absoluten Verantwortungslosigkeit der Arroganz-Ampel“, so Dobrindt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) legalisiere eine gefährliche Droge und setze sich dabei über alle Warnungen der Experten aus Medizin, Polizei und Justiz hinweg.