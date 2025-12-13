Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dobrindt: Wahlergebnis für Söder kein Denkzettel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das vergleichsweise schlechte Wahlergebnis von 83,6 Prozent für CSU-Chef Markus Söder auf dem Parteitag in München ist nach Ansicht von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt kein Denkzettel für den Vorsitzenden.

Dobrindt: Wahlergebnis Für Söder Kein Denkzettel
Markus Söder und Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Danach gefragt sagte Dobrindt der “Rheinischen Post”: “Nein, das ist ein gutes Wahlergebnis. Das ist ein Wahlergebnis, das auch mal ein paar Prozente mehr, ein paar Prozente weniger sein kann. Nichts, worüber man sich weiter Gedanken machen muss.”

Der CSU-Politiker betonte weiter: “Die Stimmung in der Partei ist gut.” Söder habe eine herausragende Rede gehalten durch seine politischen Einordnungen hinsichtlich dessen, was in Deutschland vorangebracht werden müsse und durch die Beschreibung der internationalen Herausforderungen. “Von daher: Die CSU ist exzellent aufgestellt mit Markus Söder”, betonte Dobrindt.

Tatsächlich gab es in der gesamten CSU-Geschichte nur drei schlechtere Ergebnisse für Parteivorsitzende, die ohne Kampfabstimmung gewählt wurden. Hans Ehard erhielt 1951 79,1 Prozent, Franz Josef Strauß 1983 77,1 Prozent und Josef Müller 1947 61,6 Prozent. Selbst Horst Seehofer bekam 2017 – da war er schon angezählt – mit 83,7 Prozent noch ein minimal besseres Ergebnis als Söder an diesem Freitag.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel