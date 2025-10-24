Newsletter
Freitag, Oktober 24, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dobrindt will Organisierter Kriminalität leichter Geld entziehen

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will neben mehr Personal, auch zusätzliche Ermittlungsmethoden einsetzen, um der Organisierten Kriminalität Geld zu entziehen.

Dobrindt Will Organisierter Kriminalität Leichter Geld EntziehenEuroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Deswegen arbeite ich an einem Gesetz, dass wir eine Beweislastumkehr haben, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass das Vermögen, das in diesem Bereich Menschen zur Verfügung steht, legal erworben ist. Dann kann es leichter eingezogen werden”, sagte Dobrindt am Freitag den Sendern RTL und ntv.

Der Minister ist sich sicher: “Wir müssen davon ausgehen, wenn es keine legalen Einnahmequellen gibt, dass in diesem Umfeld das Ganze aus kriminellen Machenschaften entsteht”, so Dobrindt. Er sehe im Entzug der Finanzen einen “starken Schlag gegen das organisierte Verbrechen”.

