Sonntag, Oktober 26, 2025
Dobrindt will Schüler auf Kriegsgefahren vorbereiten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, junge Menschen in Schulen auf Krisen und einen möglichen Kriegsfall vorzubereiten.

Dobrindt Will Schüler Auf Kriegsgefahren VorbereitenBundeswehr-Soldat mit G36 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich werde bei der Innenministerkonferenz im November anregen, das Thema Krisenvorsorge in den Schulalltag einzubinden”, sagte Dobrindt dem “Handelsblatt”. “Mein Vorschlag ist, dass in einem Schuljahr in einer Doppelstunde mit älteren Schülern darüber diskutiert wird, welche Bedrohungsszenarien es geben kann und wie man sich darauf vorbereitet.” Kinder seien “wichtige Wissensträger in die Familien hinein”, sagte der Minister.

Dobrindt kündigte zudem ein neues Schutzkonzept an. “Wir arbeiten an einem Pakt für den Bevölkerungsschutz”, sagte er. “Das Ziel ist: Vorsorge statt Verunsicherung.” Zum einen gehe es um funktionierende Warnsysteme, zum anderen um Schutzräume. Das könnten öffentliche Gebäude wie Tiefgaragen oder Keller eines Wohnhauses sein. Zudem müsse die Versorgung im Krisenfall mit lebensnotwendigen Gütern sichergestellt sein, erklärte der Minister.

Dobrindt sagte, es könne nicht schaden, wenn jeder zu Hause einen Notvorrat für den Krisenfall anlegt. “Man muss kein Prepper sein, um zu verstehen, dass ein paar Tage Vorrat, eine Taschenlampe, Batterien oder ein Kurbelradio vernünftige Vorsorge sind”, sagte er. “Wer das hat, sorgt nicht für Panik – er sorgt vor.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

