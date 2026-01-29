Dominik Salosnig übernimmt Leitung der Kriminalpolizei Bayreuth von Uwe Ebner

Uwe Ebner, ein erfahrener Polizeibeamter, der 1991 in den Polizeivollzugsdienst eintrat, wird verabschiedet. Nach seiner Ausbildung in verschiedenen polizeilichen Diensten und seinem Studium der 3. und 4. Qualifikationsebene übernahm er 2014 die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Bayreuth. Während seiner Amtszeit setzte er bedeutende organisatorische Modernisierungen um und beeinflusste die kriminalpolizeiliche Arbeit nachhaltig. Armin Schmelzer, der Polizeipräsident, dankte Ebner ausdrücklich für seine langjährige, verdienstvolle Tätigkeit. 2024 wechselte Ebner in das Polizeipräsidium und leitet seither das Sachgebiet für Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr.

ORR Sebastian Spindler übernahm zwischenzeitlich die Leitung

Seit August 2024 wurde die Dienststelle von Oberregierungsrat Sebastian Spindler übergangsweise geführt. Der promovierte Jurist und erfahrene Einsatzjurist führte die KPI Bayreuth während dieser Phase und implementierte die elektronische Akte in Strafsachen. Spindler wird zukünftig im Polizeipräsidium Mittelfranken eingesetzt.

KOR Dominik Salosnig nun der neue Chef der Kripo Bayreuth

Ab dem 1. Februar 2026 übernimmt Kriminaloberrat Dominik Salosnig die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth. Salosnig, der 1999 in den Polizeidienst eintrat, sammelte nach seiner Ausbildung Erfahrungen bei verschiedenen Polizeieinheiten, darunter das Unterstützungskommando in Nürnberg und die Polizeiinspektionen in Bayreuth und Kulmbach. Nach einem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster leitete er zuletzt das Präsidialbüro und prägte die Öffentlichkeitsarbeit der oberfränkischen Polizei. In seiner neuen Rolle wird Salosnig die Geschicke der Kriminalpolizei Bayreuth “zivil” leiten. Polizeivizepräsident Ulrich Rothdauscher wünschte ihm für die zukünftigen Herausforderungen alles Gute und viel Erfolg.