Am 08.08.2022, um 16:40 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer aus dem

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf der Kreisstraße DON 24 von Hochfeld in

Richtung Daiting.

Vor der 125-er Maschine des Jugendlichen war ein 43-jähriger

Oberpfälzer mit seinem VW-Bus ebenfalls in Richtung Daiting unterwegs. Unmittelbar

nach einer Kuppe wollte der 17-Jährige zum Überholvorgang ansetzen und kollidierte

sofort nach dem Ausscheren mit dem entgegenkommenden Anhängergespann eines

55-Jährigen. Das Leichtkraftrad wurde durch die Wucht des Frontalaufpralls in einen

angrenzenden Acker geschleudert. Dort blieb des 17-Jährige mit lebensbedrohlichen

Verletzungen liegen. Er wurde per Luftrettung ins Universitätsklinikum nach Augsburg

geflogen. Sowohl das Moped als auch der entgegenkommende BMW und dessen

Anhänger mussten durch eine Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. Es

entstand ein Gesamtschaden von circa. 20.000 Euro.

35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Daiting, Buchdorf und Hochfeld waren im Einsatz. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg wurde ein Unfallgutachter an den Schadensort bestellt. Mit einem Ableben des 17-Jährigen ist nach neuesten

Erkenntnissen nicht zu rechnen.

