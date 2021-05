Donau-Ries | Inzidenzwert unter 50 – weitere Öffnungen ab morgen

Nachdem der maßgebliche Inzidenzwert des RKI an inzwischen sechs Tagen in Folge unterschritten wurde, treten zum Dienstag, 1. Juni, im Landkreis Donau-Ries weitere Öffnungen in Kraft.

Landrat Stefan Rößle freut sich über die weiteren Öffnungen: „Wir haben in den vergangenen Monaten auf vieles verzichtet. Mit dem besseren Wetter auch mehr Öffnungen ermöglichen zu können ist ein toller Erfolg, den wir nur gemeinsam erreichen konnten. Ich danke allen Bürgern, die sich konsequent an die Vorgaben gehalten und so zur Senkung der Zahlen beigetragen haben. Dank Vorsicht und Umsicht haben wir es bisher gut durch die Pandemie geschafft und das muss auch weiterhin so bleiben – so können wir die Öffnungen hoffentlich dauerhaft genießen.“

Die vollständige Allgemeinverfügung mit allen Inhalten sowie eine Zusammenfassung finden Sie unter www.donau-ries.de/corona-regeln.

Unter anderem treten folgende Änderungen in Kraft:

– Entfall der Termin- und Testpflicht für Außengastronomie

– Entfall der Testpflicht für Sport im Innen- wie Außenbereich. In Fitnessstudios ist eine Terminbuchung weiterhin vorgegeben

– Öffnung von Theatern und Kinos, sowie Erlaubnis kultureller Veranstaltungen unter freiem Himmel für bis zu 250 Personen – ohne Testpflicht

– Öffnung von Freibädern nach vorheriger Terminbuchung ohne Testpflicht