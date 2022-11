Nachdem der Sommergarten am Ochsentörl viel Zuspruch und positives Feedback bekommen hat, starten Marius Bartl (Inhaber Vermögensberatung Donauwörth) und Riccardo Micello (Inhaber Mio Tagesbar) dieses Jahr erstmalig auch ihren Wintergarten am Ochsentörl.

Wintergarten fing am 5. November mit der Kunst- und Lichternacht an und ist ab dem 11. November immer Freitag, Samstag und Sonntag von 16-22 Uhr den ganzen November bis zum 23. Dezember geöffnet. Veranstaltungsort ist der Eventgarten Donauwörth, Eingang in der Promenade.

Wie auch schon im Sommergarten, ist auch im Wintergarten am Ochsentörl wieder so einiges geboten. Mit seiner gemütlichen Beleuchtung, warmen Lagerfeuer und einigen Sitzgelegenheiten lädt der Garten in der Promenade zum Verweilen ein.

Passend zur kalten Jahreszeit gibt es Riccardos heißbegehrten hausgemachten Glühwein, fruchtigen Apfel-Gin und leckeren Kinderpunsch zum Aufwärmen. Für den Gaumenschmaus ist natürlich auch gesorgt. Es gibt deftige Nürnberger Bratwürste und so einige andere Leckereien.

Neben dem gastronomischen Aufgebot macht aber auch das kulturelle Programm, organisiert von Marius Bartl, den Wintergarten zu einem ganz besonderen Ort. Jeden Freitag und Samstag gibt es ab 18 Uhr Live-Musik. Auftreten werden hierbei junge Nachwuchskünstler aber auch „alte Hasen“ der Musik Branche, sodass ein interessanter Mix entsteht.

Neben der musikalischen Untermalung kommt auch das Weihnachtsherz nicht zu kurz. In den Ständen werden handwerklich gefertigte Kerzen von Daniels Kerzenatelier, selbst Gestricktes, Töpferwaren, selbstgebackene Weihnachtsleckereien und so einige andere weihnachtliche Geschenkideen angeboten und lassen das Weihnachtsherz höherschlagen.

Ganz besonders freuen sich die Initiatoren, dass die renommierte Schreinerei Fitz Interior sich bereit erklärt hat Christbaumanhänger zu verkaufen und den Erlös zu spenden.

Auch für die Kleinen gibt es Allerlei zu entdecken. Verschiedene Kinderattraktionen wie ein Wünschebaum und der Besuch des Nussmärtels sorgen für Spiel und Spaß bei den Kindern.

Marius Bartl und Riccardo Micello haben auch in Ihren Wintergarten wieder ganz viel

Herzblut gesteckt und so mit Unterstützung der CID einen kleinen feinen Promenaden-Weihnachtsmarkt geschaffen.

Wer also mal nach einem Event mit ganz besonderem Ambiente sucht, der ist im Wintergarten am Ochsentörl genau richtig.

Hier die Liveacts in der Übersicht:

12.11. Charles und Travis

25.11. Matze Semmler

26.11 17:15 Uhr: Kindertanzgruppe Dance Vision Donauwörth, ab 18 Uhr Felix Walcz & Collin

02.12 ViDa & Friends: A Christmas Harmony

03.12. Cloud 7

09.12. David Finis, Marie & Felix

10.12. ViDa & Friends: A Christmas Harmony

16.12. Felix Walcz

17.12. Chiara Unplugged

23.12. Duo Bogenspiel

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cid-donauwoerth.de