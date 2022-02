Drei junge Männer verbachten den Abend in einer Wohnung in der Dietrichstraße in Donauwörth. Zwei von ihnen versperrten dazu ihre mitgeführten E-Bikes zusammen mit einem Fahrradkettenschloss mit Zahlencode vor der Wohnung.

Als die Männer dann gegen 23.30 Uhr die Wohnung verließen, staunten sie nicht schlecht, als ein 38-jähriger Mann gerade dabei war, mit einer Flex die Fahrradkette der E-Bikes aufzuflexen. Der Täter wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei seiner Festnahme gab der Täter an, auch die benutzte Flex gestohlen zu haben. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls.

