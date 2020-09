Donauwörth | Frontalzusammenstoß zweier Leichtkrafträder – beide Fahrer werden schwer verletzt

Am 02.09.2020, um 20.55 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Harburger mit seinem 125-er Leichtkraftrad von Wörnitzstein in Richtung Berg (Ortsteil von Donauwörth). In einer Linkskurve kam der Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit einem 17-jährigen Donauwörther, der zur selben Zeit – ebenfalls mit einer 125-er Maschine – in der Gegenrichtung unterwegs war.