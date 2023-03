Donauwörth | Geldbeutel von Senior gestohlen: Abbuchung im Fastfood-Restaurant 

Einem 89-jähriger Donauwörther wurde am 03.03.2023, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Donau-Meile in der Dillinger Straße die Geldbörse entwendet.

Der oder die bislang unbekannte Tatverdächtige öffnete hierzu unbemerkt den Reißverschluss der mitgeführten Herrenhandtasche des 89-Jährigen. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem ein dreistelliger Bargeldbetrag.

In der Folge bezahlte eine Person dreimal die Essensrechnung bei einem Fastfood-Restaurant an der Westspange mit der EC-Karte des 89-Jährigen. Beamte der PI Donauwörth sorgten für eine sofortige Sperrung und nahmen sämtliche Seriennummern der Dokumente in den polizeilichen Fahndungsdatenbestand auf.

Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschendiebstahl sowie Betrug.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.