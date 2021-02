Donauwörth hat einen neuen Stadtheimatpfleger -Thomas Heitele vom Stadtrat ernannt

Der Donauwörther Stadtrat hat beschlossen, dass mit Wirkung zum 1.2.2021 Thomas Heitele zum Stadtheimatpfleger ernannt wird. Heitele ist seit neun Jahren der Leiter der städtischen Museen. Zugleich gilt er auch aufgrund seines Studiums der Volkskunde, Kunstgeschichte und klassische Archäologie als prädestiniert.

Zu den Aufgaben eines Stadtheimatpflegers – ein Ehrenamt – gehört unter anderem die Beteiligung bei der Bau- und Bodendenkmalpflege, die Pflege von Brauchtum, Trachten, Volkslied und Mundart und die Zusammenarbeit mit allen hier beteiligten Stellen: also etwa der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadtverwaltung, dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und dem Landesdenkmalamt.

Einen besonderen Schwerpunkt sieht der 61-jährige in der Kommunikation und darin, unterschiedlichste Ansprüche miteinander in Einklang zu bringen: „Es geht dabei auf der einen Seite um den Erhalt und das Bewahren von Geschichte, vor allem in einer Stadt wie Donauwörth, die im 2. Weltkrieg erhebliche Verletzungen erfahren hat. Auf der anderen Seite geht es auch darum, einer solchen Stadt Entwicklungsmöglichkeiten zu lassen. Also: Wo ist es vielleicht auch notwendig, in eine historische Bausubstanz einzugreifen, um Entwicklung nicht zu verhindern“, so Heitele.

Die offizielle Ernennungsurkunde hat Donauwörths Stadtheimatpfleger von Oberbürgermeister Sorré bereits erhalten. Derzeit arbeitet Heitele, der sich auf seine neue Tätigkeit sehr freut, sich vor allem in Rechtsprechung und Handreichungen beispielsweise zum Denkmalschutz ein.