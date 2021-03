Donauwörth | Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen – Schaden mindestens 10.000 Euro

Im Innenstadtbereich von Donauwörth brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 27.03.2021 auf den 28.03.2021 innerhalb kurzer Zeit gleich drei Zigarettenautomaten auf. In einem der drei Fälle gelangten sie an den nahezu kompletten Inhalt des Automaten.

Der entstandene Schaden ist hoch und beläuft sich – vorläufig geschätzt – auf mindestens 10.000 EUR. Einer der in der Nacht aufgebrochenen Automaten befindet sich an einer Hauswand in der Zirgesheimer Straße bei der Firma „Getränke König. Im Zeitraum 18.00 Uhr bis 10.00 Uhr des Folgetages wurde der Automat an der Pflegstraße vor dem „Café Pascha“ aufgehebelt. Dem Täter gelang es hierbei nicht an den Inhalt des Zigarettenautomaten zu kommen. Schließlich erfolgte der dritte Aufbruch am frühen Sonntagmorgen in der Zeit von 03.00 Uhr bis 05.40 Uhr in der Sonnenstraße, vor dem Geschäft „Früchte Kalkan“. Auch hier gelang es den Tätern trotz massivster Gewaltanwendung nicht an die Bargeldbestände des Gerätes zu kommen. Die Donauwörther Polizei geht in allen drei Fällen von derselben Tätergruppierung aus. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Verdachts auf „besonders schwere Fälle des Diebstahls aus Automaten“.

Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.