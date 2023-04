Donauwörth | Neue Hubschrauber für die Bayerische Polizei übergeben

Innenminister Joachim Herrmann und Landespolizeipräsident Michael Schwald nahmen in Donauwörth die ersten beiden uniformierten Hubschrauber von Airbus Helicopters für den Trainingsbetrieb der Hubschrauberstaffel der Bayerischen Polizei entgegen.

Die neuen Polizeihubschrauber vom Typ Airbus H145 in der modernsten Fünfblattversion werden deutlich leistungsfähiger sein als die bisherigen acht Polizeihubschrauber. Diese sind bereits seit mehr als zwölf Jahren bei der Bayerischen Polizei im Einsatz und arbeiten an ihrer Leistungsgrenze. Neben einer größeren Kabine verdoppelt sich bei den neuen Polizeihubschraubern die mögliche Zuladung und erhöht sich die Reichweite. Außerdem können doppelt so viele Einsatzbeamte transportiert werden.