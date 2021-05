Donauwörth | Opferstockaufbrecher im Liebfrauenmünster erfolglos

Fünf Tage nach den sechs aufgebrochenen Opferstöcken in der Heilig-Kreuz-Kirche schlugen Täter erneut im Donauwörther Innenstadtbereich zu.

Am 10.05.2021, um 14.00 Uhr, beobachtete ein Kirchenangestellter zwei Personen im Liebfrauenmünster, welche gerade versuchten einen Opferstock aufzubrechen. Auf Ansprache flüchtete das Duo aus dem Seiteneingang, rannte dann Richtung Zehenthof und wieder nach rechts Richtung Reichsstraße.Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der PI Donauwörth verlief zunächst ohne Erfolg. Im Innenbereich des Liebfrauenmünsters konnte bei einer Tatortaufnahme festgestellt werden, dass die beiden Männer drei von sieben Opferstöcken mit roher Gewalt angingen. Aufbrechen konnten sie keinen – alle waren noch geschlossen und das gespendete Geld in den Behältnissen. Der geschätzt entstandene Sachschaden an den angegangenen Behältnissen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.