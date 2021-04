Donauwörth | Heranwachsender bedroht Pensionär mit Messer

Einen schnellen Fahndungserfolg konnten Beamte der Donauwörther Polizeiinspektion am Abend des 29.04.2021 verzeichnen. Vorangegangen war eine heftige Attacke gegen einen 72-jährigen Mann.

Dieser sprach am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr auf dem Lehrerparkplatz der Sebastian-Franck-Schule in der Perchtoldsdorfer Straße eine Gruppe junger Leute in einem schwarzen Renault an, die extrem lautstarke Musik in dem Wagen etwas leiser zu drehen. Zuvor waren Beschwerden von Anwohnern eingegangen.

Der Fahrer des Wagens stieg aus und ging den polizeilichen Ermittlungen zufolge forsch auf den 72-Jährigen zu. Er zog ein Messer mit einer Klingenlänge von 14 cm heraus und hielt es vor den Bauch des Donauwörthers. Dazu drohte er diesem lautstark, dass er ihn ersteche. Zudem beleidigte er den Pensionär massiv und ehrverletzend aufgrund dessen Eigenschaft als Deutscher. Anschließend fuhr er mit dem Wagen in zunächst unbekannte Richtung davon.

Im Rahmen einer Sofortfahndung durch mehrere Streifenwägen im gesamten Stadtgebiet konnte der Renault, auf den die Beschreibung des Geschädigten passte, um 20:30 Uhr im Bereich der Schwemmerstraße festgestellt werden. Nach kurzer Verfolgung wurde der Wagen schließlich in der Sallingerstraße von mehreren Streifen angehalten und in der Folge kontrolliert. Der Fahrer – ein 20-jähriger italienischer Staatsbürger aus dem Raum Augsburg – wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Die Beamten stellten im Pkw das Messer als Beweismittel sowie ein Brecheisen, Handschuhe und Klebeband sicher. Deren strafrechtliche Relevanz wird momentan überprüft.

Da das mutmaßlich verwendete Einhandmesser unter das Waffengesetz fällt, erfolgte diesbezüglich eine weitere Anzeige gegen den 20-Jährigen. Weil der verwendete Renault zudem mit insgesamt sieben Personen aus verschiedensten Hausständen voll besetzt war, wurde von den Einsatzkräften gegen alle sieben Fahrzeuginsassen – neben dem Tatverdächtigen noch eine 14- und eine 15-jährige Donauwörtherin sowie eine 15-jährige Kaisheimerin, ein 18-jähriger Meitinger und zwei 18-jährige Donauwörther – ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.