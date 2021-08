Donauwörth OT Riedlingen | Mopedfahrer springt rechtzeitig ab

Gestern, gegen 07.56 Uhr, fuhr ein 34-jähriger polnischer Berufskraftfahrer mit seinem Lkw-Gespann in der Joseph-Gänsler-Straße rückwärts, um einem vor ihm abbiegenden Sattelzug mehr Platz zu schaffen.



Er übersah dabei jedoch einen unmittelbar hinter seinem 40-Tonner stehenden 21-jährigen Mopedfahrer. Dieser reagierte geistesgegenwärtig und sprang noch von seinem 125er Leichtkraftrad ab, bevor dieses erfasst und unter dem Lkw-Anhänger eingeklemmt wurde. An dem Zweirad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro. Da der Unfallfahrer keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er eine Sicherheitsleistung in bar hinterlegen.