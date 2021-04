Donauwörth | Wohnwagen löst sich während voller Fahrt auf B16

Gestern fuhr ein 49-jähriger Gersthofener gegen 15:00 Uhr mit seinem Pkw samt angehängtem Wohnwagen die Bundesstraße B16 in westlicher Richtung. Kurz nach der Ampelkreuzung zur B2 löste sich bei voller Fahrt der Wohnanhänger von der Anhängerkupplung des Zugfahrzeugs.

Hierdurch rollte der Wohnwagen davon, prallte mehrfach in die rechte Leitplanke und kam letztendlich nach ca. 100 Metern Schleuderstrecke völlig demoliert am rechten Fahrbahnrand der Bundesstraße zum Liegen. Ursächlich für den Verlust des Hängers mit einer zulässigen Gesamtmasse von knapp 1,4 Tonnen war ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge eine nicht ordnungsgemäße Verankerung an der Anhängerkupplung. Zudem befindet sich an der Unfallstelle eine Dehnungsfuge mit deutlich bemerkbarer Bodenwelle im Straßenbelag. Weitere Fahrzeuge wurden glücklicherweise nicht mit in den Unfall verwickelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Der verantwortliche Fahrer wurde angezeigt.