Donauwörther Postkarten-Aktion zum Jubiläum „70 Jahre Romantische Straße“

Donauwörth liegt in der goldenen Mitte von Deutschlands wohl bekanntester Ferienstraße, der „Romantischen Straße“, die von Würzburg am Main über Rothenburg, Dinkelsbühl und Nördlingen über Donauwörth, Augsburg, Schwangau/Neuschwanstein und den Pfaffenwinkel bis nach Füssen führt.

Im Jahre 1950 gegründet, sollte die Ferienstraße damals wie heute Bürger und Gäste dazu einladen, reizvolle, historische Städte und bedeutende Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Zum 70-jährigen Jubiläum sind Nostalgie Postkarten der Romantischen Straße erschienen. Es gibt von jeder Stadt ein Jubiläumsmotiv aus den 1950iger Jahren und einmal den Routenverlauf der Romantischen Straße.

Am kommenden Samstag, den 11. Juli 2020 von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr werden auf der Altstadtinsel Ried, beim Rieder Tor die Nostalgiekarte von Donauwörth und der Routenverlauf kostenfrei an Bürger und Gäste ausgegeben. Die Städt. Tourist-Information Donauwörth lädt alle Interessierten obendrein dazu ein, Bekannten, Freunden oder Urlaubsbekanntschaften einen Postkarten-Gruß zu schreiben, um somit in diesem Sommer an die „Romantische Straße“ einzuladen.