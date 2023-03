Donnerstag und Freitag wieder Warnstreiks in verschiedenen Dienststellen der Stadt Augsburg

Am Donnerstag, Freitag und Montag (16., 17. und 20. März) 16., muss

mit zum Teil erheblichen Einschränkungen gerechnet werden.

Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) wird am Donnerstag, 16. und Freitag, 17. März, bestreikt. In den Betriebsteilen Müllabfuhr, Straßenreinigung, allen Wertstoff- und Servicepunkten sowie der Deponie Augsburg Nord erfolgt an diesem Tag eine Betriebsstilllegung. Diese ist unvermeidlich, weil das für notwendige Umplanungsmaßnahmen erforderliche Personal streikbedingt nicht zur Verfügung steht. Der Winterdienst ist vom Streik nicht betroffen.

Ganztägig geschlossen sind die Wertstoff- und Servicepunkte:

Unterer Talweg, Holzweg, Johannes-Haag-Straße, Oberer Auweg und die

Deponie Augsburg-Nord, Oberer Auweg

Eingeschränkt besetzt ist das Kundencenter der AWS-Zentrale

Leerungsregime für die Mülltonnen

Die Tonnen für Restmüll, Bioabfälle sowie für Papier und Pappe werden am Donnerstag, 16. März nicht geleert. Der für den Streiktag Dienstag, 7. März vorgesehene Nachleerungstermin am Freitag, 17. März findet ebenfalls nicht statt. Nachleerungstermine können nicht angeboten werden. Die nächsten Leerungen erfolgen dann turnusgemäß.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bereits bereit gestellte Tonnen ieder zurückzustellen.

Voraussetzungen für Leerung

Papier und Pappe wird nur in den bereitgestellten Tonnen mitgenommen. Sollte das Tonnenvolumen für dafür nicht ausreichen, verweist der AWS auf die Anlieferungsmöglichkeit an den vier Wertstoff- und Servicepunkten ab dem 18. März zu den regulären Öffnungszeiten.

Zusätzliche Restabfälle werden mitgenommen, wenn der Restmüll in den amtlich grauen Abfallsäcken bereitgestellt ist.

Zusätzliche Säcke für Restmüll sind an den Verkaufsstellen (zu finden unter aws.augsburg.de/kundenservice/onlineformulare-downloads) käuflich zu erwerben.

Sonstige Zusätze werden mitgenommen soweit es aus Kapazitätsgründen möglich ist.

Die Leerung der sonnengelben Wertstofftonnen für Kunststoffe und Metalle ist vom Warnstreik nicht betroffen. Diese werden regulär geleert.

Verschiebung von Sperrmüll- und Grüngutabholterminen

Alle für den 16. März vereinbarten Sperrmüll- und Grüngutabholtermine werden verschoben. Der AWS kontaktiert alle Betroffenen und vereinbart persönliche Nachholtermine. Es wird darum gebeten, bereits bereitgestellten Sperrmüll und Grüngut – soweit möglich – wieder von der Anfahrtsstelle zu entfernen und erst am Tag der Abholung erneut bereit zu stellen. Weitere Informationen unter aws.augsburg.de. Der AWS bittet hierfür um Verständnis.

Stadtentwässerung

Durch den Warnstreik im Klärwerk von Mittwoch, 15. März, 22 Uhr, bis Donnerstag, 16. März, 22 Uhr, kann es zu Verzögerungen bei der Beantwortung von Kundenanfragen oder Wartezeiten bei Anlieferungen an das Klärwerk kommen. Die Abwasserreinigung ist durch eine Notdienstvereinbarung gesichert.

Mit weiteren Einschränkungen ist zu rechnen

Insgesamt muss für die drei angekündigten Streiktage bei der Stadt Augsburg mit teils massiven Einschränkungen auch in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung sowie mit der Schließung von Ämtern und Dienststellen gerechnet werden. Dies gilt insbesondere für den Tag der Streikkundgebung am Montag, 20. März