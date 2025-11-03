Newsletter
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dopingmittel in Unterhose entdeckt: Beifahrer auf A93 bei Thiersheim angezeigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht zum Montag kontrollierten Grenzfahnder aus Selb auf der Autobahn A93 bei Thiersheim einen BMW. Dabei stießen sie beim Beifahrer auf unerwartete Entdeckungen – versteckt in seiner Unterhose.

Kontrolle in der Nacht

Um kurz nach Mitternacht wurde die Fahrt von drei Insassen angehalten. Die Schleierfahndungskontrolle verlief zunächst ohne Auffälligkeiten. Der Fahrer war fahrtüchtig und das Auto in bestem Zustand. Doch der 35-jährige polnische Beifahrer weckte das Interesse der Beamten.

Ungewöhnlicher Fund

Bei der Durchsuchung fanden die Fahnder drei Plastikdosen, die der Beifahrer in seiner Unterhose versteckt hatte. Diese enthielten hunderte Tabletten von Dopingmitteln.

Erhebliche Grenzüberschreitung

Die gefundenen Dopingmittel überschritten die erlaubten Grenzwerte um das 20-fache. Der Beifahrer musste sich von den Tabletten trennen und sieht nun einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

