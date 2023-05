Doppelspieltag steht an – Nächste WM-Spiele für Eishockey-Nationalmannschaft

Nach zwei spielfreien Tagen greift die DEB-Auswahl bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft wieder in das Geschehen ein. Am Donnerstagabend trifft die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis zunächst auf Dänemark, bevor 24 Stunden später das Duell gegen Österreich ansteht. Beide Spiele beginnen um 19:20 Uhr deutscher Zeit. MagentaSport und Sport1 übertragen beide Spiele live.

Nach drei Spielen in vier Tagen zum WM-Auftakt stand der Dienstag ganz im Zeichen der Regeneration. Am Nachmittag traf die Mannschaft mit dem gesamten Staff zusammen, um sich bei einem gemeinsamen Team-Event auf die kommenden Aufgaben einzustimmen. Am Mittwochmittag stand zunächst der Teamfoto-Termin in der Nokia Arena auf der Agenda, bevor es auf das Eis des Practice Rink ging. Rund 75 Minuten dauerte die Einheit. Auf dem Tagesplan der DEB-Auswahl standen überdies verschiedene Team-Meetings zur Vorbereitung auf das nächste WM-Gruppenspiel gegen Dänemark am Donnerstagabend.

Bundestrainer Harold Kreis: „Der erste freie Tag war sehr wichtig für die physische und mentale Erholung und auch das gemeinsame Team-Event war eine gelungene Abwechslung für die Spieler. Heute sind wir wieder ins Training zurückgekehrt, um uns optimal auf die anstehende Partie vorzubereiten. Wir haben das Spiel der Dänen genau analysiert im fünf-gegen-fünf und auch ihr gutes Überzahlspiel. Auch wir haben heute unter anderem noch einmal Überzahl und Unterzahl trainiert.“

