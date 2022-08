Mit der Reolink Duo 2 WiFi 4K brachte Kamerahersteller Reolink vor kurzem seine neue Version seiner 2-Objektiv-Kamera auf dem Markt. Wir haben uns die Kamera etwas näher für Sie angesehen.

Die Reolink Duo setzt auf zwei Linsen, um ein extram breites Sichtfeld von bis zu 180 Grad abzudecken und dabei weniger Verzerrungen an den Rändern zu erzeugen als eine Kamera.

Auf eine Neige- oder Schwenkfunktion kann so getrost verzichtet werden und man hat auch auf einer Videoaufzeichnung immer den ganzen Bildausschnitt zur Verfügung. Und obwohl der Blickwinkel so extrem vergrößert wird, lässt sich die ganze Welt in Ultra HD 4K klar und deutlich aufzeichnen. Jedes kleine Detail kann erkannt werden.

Intelligente Objekterkennung und Zwei-Wege-Audio

Die Kamera kann hierbei das Bildmaterial auch in Echtzeit selbst auswerten und so beispielsweise zwischen Fahrzeugen, Personen und Haustiere unterscheiden. Das ist sehr wichtig, weil sich dadurch auch die entsprechenden Alarmierungen (z.b. über die App) steuern lassen und nicht der eigene Hund andauernd einen Fehlalarm auslöst.

Durch das integrierte 2-Wege-Audio-System kam man außerdem zum einen zuhören, was im Bereich der Kamera gerade passiert. Zum anderen kann man aber auch Durchsagen machen und potenzielle Einbrecher zum Verlassen des Grundstücks auffordern, oder dem Paketdienst sagen, wohin er ein Paket legen soll, wenn man gerade nicht Zuhause ist.

Perfekte Nachtaufnahmen

Mit den integrieten 8 Spotlights und den 6 Infrarot-LEDs können Sie nach Belieben zwischen Farb- und Schwarzweiß-Nachtsicht wählen. Dadurch werden vor allem die Aufnahmen bei Dunkelheit viel klarer und besser.

Drei verschiedene Varianten verfügbar

Die von uns getestete Kamera war das Modell mit WIFI. Es gibt auch noch eine PoE-Version und eine ganz mobile Version mit Akku und 4G-Mobilfunk-Verbindung. Die WIFI-Variante arbeitet mit Dualband (2,4 und 5,8 GHz) und sorgte so jederzeit für eine stabile Verbindung und extrem flüssige Übertragung der Live-Ansicht.

Zeitrafferfunktion für Kreative

Dank der Kombination von Zeitraffer und Ultraweitwinkel kann die Duo 2 WiFi lange Ereignisse wie z.B. den Sonnenaufgang/-untergang in Panorama aufzeichnen und in Minuten komprimieren. So fangen Sie im Zeitraffer traumhafte Videos ein.

IP66 – Keine Angst vor schlechtem Wetter

Das robuste Gehäuse der Duo 2 WiFi kann allen Arten von schlechtem Wetter trotzen, den die ist dank IP66 wasserdicht. Damit funktioniert die Kamera auch draußen perfekt, egal ob bei Hitze, Kälte oder Starkregen.

Viele Speichermöglichkeiten

Diese intelligente IP-Kamera unterstützt 24/7 kontinuierliche, bewegungsaktivierte und geplante Aufzeichnung. Die Videos können auf microSD-Karte, Reolink NVR oder FTP-Server gespeichert werden.

Alles dabei und einfach zu installieren

Der Lieferumfang bietet alles, was man zur sofortigen Inbetriebnahme braucht.

Die Einrichtung ist dabei sehr Einfach und gelingt auch weniger erfahrenen Personen recht leicht.

Fazit

Mit der Reolink Duo 2 WiFi erhält man eine topaktuelle Überwachungskamera mit richtig viel „Durchblick“. Der Preis von 199,99 Euro im Reolink-Shop aktuell ist dabei auch aufgrund des umfangreichen Lieferumfangs und den vielen Funktionen absolut gerechtfertigt. Die Bildqualität ist über jeden Zweifel erhaben.

Technische Daten zur Reolink-Duo-2-WiFi-IP