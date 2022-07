Zum Auftakt in die Kanuslalom-WM gab es für Deutschland gleich zweimal Gold. Die Kajak-Teams der Damen und Herren sicherten sich Rang 1 auf dem Eiskanal.

Die Damen fuhren in der Besetzung Ricarda Funk, Elena Lilik (beide Augsburg) und Schorberg. Das Herrentrio Hannes Aigner, Noah Hegge und Stefan Hengst holte ebenfalls Gold.

Der Augsburger Hannes Aigner (AKV) ist sichtlich glücklich: „Ich bin sehr stolz, wir haben dem Druck stand gehalten. Bei einem Mannschaftswettbewerb kann viel schief gehen, aber wir sind drei homogene Fahrer auf gleich hohem Niveau. Was für ein WM-Start, zweimal Gold bei den Kajakteams, ich freue mich auch sehr für die Damen.“, sein Kollege Noah Hegge (Kanu Schwaben) ergänzt:

„Wenn man vor so einem großartigen Publikum fährt, muss man einfach schnell sein. Die Stimmung an der Strecke ist phantastisch, das merkt man im Boot. Das ist meine erste Medaille in einer Großveranstaltung und dann gleich Gold, einfach Wahnsinn. Wir haben den Heimvorteil genutzt, aber es war ganz schwer.“

luk

