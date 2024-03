Dosch in die DEL2, zweite weitere Spieler gehen – Die EV Lindau Islanders planen die kommende Saison

Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bei den EV Lindau Islanders weiter auf Hochtouren. Nach den Vertragsverlängerungen steht nach intensiven Gesprächen fest, dass drei Spieler des bisherigen Kaders die Lindauer auf jeden Fall verlassen werden.

Von Ravenburg vor zwei Jahren nach Lindau gewechselt, wollte sich Alexander Dosch in Lindau bei den Islanders wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Dies konnte er sich über seine starken Leistungen die letzten beiden Spielzeiten am Bodensee nun erarbeiten und hat sich so in den Fokus eines DEL2-Clubs gespielt, zu dem er zur neuen Saison wechseln wird.

Die Spieler Fabian Birner und Walker Sommer werden in der kommenden Saison ebenfalls nicht mehr das Lindauer Trikot tragen.

„Wir bedanken uns bei den drei Spielern, die uns nun verlassen, für ihren Einsatz im Trikot der EV Lindau Islanders. Für die Zukunft wünschen wir ihnen sportlich und privat alles Gute“, verabschiedet Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders, die ersten Abgänge.

Sobald es weitere Neuigkeiten zum EVL-Kader für die kommende Spielzeit gibt, werden diese entsprechend verkündet werden.