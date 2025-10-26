Dr. Fabian Mehring zum Landesvize der Freien Wähler gewählt

Beim Parteitag der Freien Wähler in Straubing haben die Delegierten einen neuen Landesvize gewählt: Der Meitinger Dr. Fabian Mehring, 36 Jahre alt und Bezirksvorsitzender der Schwaben-FW, setzte sich bereits im ersten Wahlgang gegen sieben Mitbewerber durch und wird nun Stellvertreter von Parteichef Hubert Aiwanger.

Mehring wirbt für ein modernes, bürgerlich-liberales Profil

In seiner Bewerbungsrede betonte Mehring die Bedeutung eines breiten, modernen Parteiauftritts: „Wenn wir unsere Mission erfolgreich fortsetzen und die zweite Volkspartei im Freistaat werden wollen, müssen wir alle Menschen in sämtlichen Regionen des Landes erfolgreich für unsere Politikidee begeistern. Dazu stellen wir uns hinter unserem Zugpferd Hubert Aiwanger thematisch und personell bewusst breiter und moderner auf, wozu ich meinen Beitrag leisten will.“

Brücke zwischen kommunaler Basis und Landespolitik

Als stellvertretender Parteichef möchte Mehring besonders die Verbindung zwischen lokaler Politik und landespolitischer Verantwortung stärken: „Auch als Teil der Staatsregierung sind und bleiben wir FW eine Kommunal- und Bürgermeisterpartei. Unsere Stärke liegt dort, wo Politik auf die Lebenswirklichkeit der Menschen trifft: In Bayerns Rathäusern und Landratsämtern. Als jemand der nach wie vor im Kreistag seiner Heimat aber eben auch im Kabinett sitzt hoffe ich, dass mir dieser Brückenschlag in der Parteispitze gut gelingt.“