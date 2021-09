Dr. Volker Ullrich vertritt weiterhin Augsburg und Königsbrunn in Berlin

Dr. Volker Ullrich (CSU) wurde am Wahlsonntag als Abgeordneter für Augsburg und Königsbrunn im Deutschen Bundestag bestätigt. Er und seine Partei haben aber deutlich verloren.

Kurzzeitig brandete Applaus im Augsburger Rathaus auf. Dr. Volker Ullrich hatte den Oberen Fletz, in dem sonst der Stadtrat tagt, betreten. Kurz zuvor waren erste Ergebnisse aus den Augsburger Wahlbezirken auf den Bildschirmen aufgeflackert. Ullrich wird, wie seit 2013, auch in den kommenden vier Jahren die Schwabenmetropole und die Nachbarstadt Königsbrunn im Deutschen Bundestag vertreten. Je länger der Abend dauerte, umso mehr musste aber auch der 45-jährige Jurist durchschnaufen. Sein Vorsprung auf die anderen Kandidaten wurde geringer, dies hatte er sich sicher anders vorgestellt. Auch das Ergebnis der eigenen Partei schlug auf das Gemüt. Die CSU hat in Augsburg und in ganz Bayern einige Prozentpunkte verloren. „Dies gilt es aufzuarbeiten!“, machte der wiedergewählte Abgeordnete klar.

Ähnlich lange Gesichter konnten im Lager der Linken ausgemacht werden. Frederik Hintermayr war als Direktkandidat angetreten und hatte sich deutlich mehr ausgerechnet, für sich und seine Partei. Am Ende reichte es für ihn für 4,7 Prozent der Stimmen (4,6 Partei), das Augsburg-Ergebnis von 2017 hatte sich nahezu halbiert. Der Einzug der Partei in den Bundestag stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Während einige Regierungsbündnisse als möglich erscheinen, ist das sogenannte Linksbündnis durch das schwache Ergebnis der Sozialisten schon am Wahlabend aus dem Rennen.

Mit am Regierungstisch werden wohl die Parteien von Ulrike Bahr (SPD) und Claudia Roth (Grüne) sitzen, die Freude war deshalb bei beiden Damen groß. Roth, die zudem auch ein starkes persönliches Ergebnis (20,6%) feiern konnte, freute sich über das starke Abschneiden ihrer Partei. Ein Bündnis mit Bahrs Sozialdemokraten und der FDP scheint für Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen nun die bevorzugte Koalition. Roth betonte allerdings, dass man auch für die Gespräche mit „den anderen demokratischen Parteien“ bereitstehen würde.

Noch ist Ullrichs Union nicht aus dem Kanzleramt verdrängt, auch sie könnten noch ein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP schmieden. Eine Kombination, die Ullrich gut gefallen würde, auch wenn er betonte: „Die Große Koalition hat gute Arbeit geleistet.“

Er und auch die beiden Mitbewerberinnen werden den neuen Regierungschef, egal wie heißen wird, mitwählen können. Während Ullrich das Direktmandat verteidigt hatte, werden Bahr und Roth erneut dank der guten Parteiergebnisse über die Landesliste wieder die Augsburger Fahne in Berlin hochhalten.

Grüne legen in Augsburg deutlich zu

Die CSU hat in Augsburg mit einem Minus von 6,5 Punkten zwar weniger als im Bayern-Ergebnis (7,2) verloren, aber halt doch deutlich nachgelassen. Klarer Gewinner waren die Grünen, die 6,7 Prozent gewonnen haben, aber auch die Sozialdemokraten konnten 3,3 Prozent zulegen.