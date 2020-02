Drama in Manching | Frau springt von Firmengebäude in den Tod – Polizei findet zwei Kinderleichen in Auto

Manching, Landkreis Pfaffenhofen | Ein Zeuge alarmierte gestern gegen 16.30 Uhr auf einem Firmengelände in Manching den Rettungsdienst und die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie sich eine Frau im Treppenhaus eines Bürogebäudes im fünften Stock über ein Geländer in die Tiefe stürzte. Die 38-jährige Frau wurde lebensbedrohlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht, wo sie im Laufe der Nacht an den Folgen des Sturzes verstarb.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm vor Ort die Ermittlungen. Im Fahrzeug der Frau, das auf einem Firmenparkplatz abgestellt war, fanden die Beamten die Leichen ihrer beiden Kinder im Alter von 10 Monaten und 3 Jahren. Beide Mädchen wurden gewaltsam getötet. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, konnte im Fahrzeug sichergestellt werden.

Die Frau befand sich offenbar gerade in Elternzeit und habe sich daher nicht zur Arbeit in dem Firmengebäude aufhalten müssen. Ihr Ehemann wurde ebenso wie weitere Angehörige von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Familie stammt aus dem Landkreis Neuburg–Schrobenhausen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und der örtlichen Kripo dauern an.