Drei Einbrüche/Versuche übers verlängerte Wochenende in Augsburg – Zeugen gesucht

Bergheim – Einbruch in Einfamilienhaus

Am gestrigen Montag (01.05.2023) drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Wirthshölzelweg ein.

Im Zeitraum von 13.50 Uhr bis 14.05 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zum Einfamilienhaus und flüchteten anschließend über den angrenzenden Friedhof in nordwestliche Richtung. Anwohner konnten die beiden Täter bei der Flucht beobachten und beschrieben sie wie folgt:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre, 180-190cm groß, schlank, Haare zum Zopf gebunden, arabisches Aussehen, hellgrauer Pullover, Camouflagefarbene Hose, keine Brille und keinen Bart

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 180cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, arabisches Aussehen, schwarzer Kapuzenpullover, olivgrüne Hose, trug einen Bart und eine schwarze OP-Maske.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Göggingen – An Schiebetür gescheitert

Am gestrigen Montag (01.05.2023) versuchten drei bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Peter-Dörfler-Straße einzudringen.

Im Zeitraum von 05.45 Uhr bis 06.40 Uhr hielten sich die drei Täter im Bereich der Tankstelle auf und versuchten die Schiebetüre der Tankstelle zu öffnen. Als schließlich die Alarmanlage auslöste, flüchteten die drei bislang unbekannten Täter.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, 185cm groß, 25 Jahre alt, ca. 80kg schwer, extrem kurz rasierte Haare, 3-Tage-Bart, schwarte Jacke, schwarze Jogginghose, schwarze Nike-Schuhe, weiße Socken

Täter 2:

Männlich, 182cm groß, 23 Jahre alt, ca. 70kg, schlanke Statur, west-/nordeuropäisches Aussehen, extrem kurz rasierte Haare, grau/schwarze Windjacke, hellblaue Skinny Jeans, schwarze Brille

Täter 3:

Männlich, 177cm groß, 24 Jahre alt, ca. 70kg, schlanke Statur, west-/nordeuropäisches Aussehen, weißer Kapuzenpullover mit dem Aufdruck „Rocky Balboa“, weiße Hose.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Göggingen – Einbruch in Imbiss

Im Zeitraum von Sonntag (30.04.2023), 20.30 Uhr bis Montag (01.05.2023), 08.00 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Täter in einen Imbiss in der Edisonstraße ein. Der oder die Täter entwendeten dabei Gegenstände im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

