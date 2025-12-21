Drei Festnahmen nach Autodiebstählen in Nürnberger Innenstadt: Polizisten verletzt, Zeugen gesucht

Drei Tatverdächtige nach PKW-Aufbrüchen in Nürnberg festgenommen

In der Nacht zum Samstag, den 20. Dezember 2025, wurden in der Nürnberger Innenstadt zwei Autos aufgebrochen und Gegenstände daraus gestohlen. Drei Männer stehen im Verdacht, hinter den Taten zu stecken. Bei ihrer Festnahme wurden drei Polizeibeamte verletzt.

Zeugin beobachtet Verdächtige und informiert Polizei

Gegen 01:45 Uhr bemerkte eine Passantin auf einem Parkplatz im Spittlertorgraben drei Männer, die die Seitenscheibe eines Autos einschlugen und im Inneren des Fahrzeugs suchten. Die Tatverdächtigen stiegen anschließend in ein Taxi, woraufhin die Zeugin sofort den Polizeinotruf wählte.

Fluchtversuch endet mit Festnahme

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stoppte das Taxi kurz nach Fahrtantritt, doch die Männer versuchten zu fliehen. Alle drei konnten jedoch von den Beamten gestellt werden. Bei der gewaltsamen Festnahme erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen, während ein dritter wegen einer Schulterverletzung stationär behandelt werden musste.

Weitere Funde bei den Tatverdächtigen

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Algerier sowie einen 18-jährigen und einen 19-jährigen Marokkaner. Im Taxi entdeckten die Beamten Aufbruchswerkzeug und eine Handtasche, die zu einem zuvor am selben Abend gemeldeten Diebstahl in der Bahnhofstraße gehörte. Zusätzlich führte der 19-jährige Marokkaner eine geringe Menge Kokain mit sich und muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt, ob die Verdächtigen an weiteren ähnlichen Delikten beteiligt waren. Hinweise aus der Bevölkerung sind erwünscht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.