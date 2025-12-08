Drei Festnahmen wegen Betrugs in Millionenhöhe bei Immobiliengeschäften in Nürnberg

NÜRNBERG. Drei Personen stehen im Verdacht, den Inhaber einer Immobilienfirma in Nürnberg um über eine Million Euro betrogen zu haben. Sie sollen seit März 2025 vorgetäuschte Immobilienverkäufe durchgeführt haben. Die Nürnberger Kriminalpolizei arbeitete eng mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zusammen und konnte drei Tatverdächtige festnehmen. Zwei von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft.

Gefälschte Immobilienverkäufe über eine Million Euro

Unter falschen Namen traten im März 2025 zwei Männer an den 61-jährigen Firmeninhaber aus dem Raum Neumarkt in der Oberpfalz heran. Sie boten ihm in Treffen im Nürnberger Stadtgebiet verschiedene Immobilien zum Kauf an und legten mutmaßlich gefälschte Grundbuchauszüge vor. Der Unternehmer leistete Zahlungen in Höhe von über einer Million Euro an die Männer, nachdem er schon Interessenten gefunden und Anzahlungen erhalten hatte. Da es weder zur Übereignung der Immobilien kam noch Rückerstattungen erfolgten, wandte sich der Geschädigte im August 2025 an die Polizei.

Ermittlungen und Festnahmen der Verdächtigen

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm den Fall und stand in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Nach akribischer Prüfung stellte sich heraus, dass die Verdächtigen nicht in den Grundbüchern eingetragen waren. Mitte September 2025 trafen sich die mutmaßlichen Täter erneut mit dem Opfer, um über eine vermeintliche Unternehmensbeteiligung zu verhandeln. Die Polizei schritt ein, die Tatverdächtigen ergriffen die Flucht in einem Mercedes, wurden jedoch gestoppt und vorläufig festgenommen. Ein Haftbefehl gegen den 43-Jährigen wurde erlassen.

Flucht eines Beteiligten und weitere Ermittlungserfolge

Ein weiterer Tatverdächtiger konnte zunächst flüchten. Die Polizei identifizierte den 37-jährigen Deutschen und verhaftete ihn schließlich im November 2025. Ebenso wurde eine 33-jährige Deutsche als weitere Tatverdächtige identifiziert. Die vier Personen müssen sich nun wegen des Verdachts des Betrugs verantworten. Bei anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten auch mutmaßliches Diebesgut und gefälschte Goldmünzen. Die Ermittlungen dauern an.

Erstellt durch: Christian Seiler