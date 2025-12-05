Drei Haftbefehle vollstreckt: Bundespolizei Selb nimmt gesuchte Straftäter fest

Am 3. Dezember 2025 verhafteten die Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb drei gesuchte Personen. Die Einsätze erfolgten in der Nähe von Münchberg an der A9 und am ehemaligen Grenzübergang Schirnding.

Festnahme eines gesuchten Polen

Bei einer nächtlichen Kontrolle eines Fernreisebusses der Linie München-Warschau um 3 Uhr wurde ein 41-jähriger polnischer Staatsbürger entdeckt, der mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen Betrugs gesucht wurde. Durch die Zahlung einer Geldstrafe von 2.000 Euro konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Vollstreckungshaftbefehl gegen Rumänen

Um 9:30 Uhr wurde ein 29-jähriger Rumäne bei der Einreise am ehemaligen Grenzübergang Schirnding überprüft. Ein fahndungsmäßiger Abgleich ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Zwangsprostitution vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Hof überführt, um seine noch ausstehende Freiheitsstrafe von knapp drei Jahren zu verbüßen.

Bulgare wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz festgenommen

Am Abend des 3. Dezember um 20 Uhr wurde ein 49-jähriger Bulgare während der Wiedereinführung von Grenzkontrollen am ehemaligen Grenzübergang Schirnding verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Weiden suchte ihn aufgrund von Verstößen gegen das Waffengesetz. Der Mann konnte durch die Zahlung einer Geldstrafe von rund 500 Euro eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.