Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
1.7 C
London
type here...
Subscribe
Drei Haftbefehle vollstreckt: Bundespolizei Selb nimmt gesuchte Straftäter fest
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Drei Haftbefehle vollstreckt: Bundespolizei Selb nimmt gesuchte Straftäter fest

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 3. Dezember 2025 verhafteten die Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb drei gesuchte Personen. Die Einsätze erfolgten in der Nähe von Münchberg an der A9 und am ehemaligen Grenzübergang Schirnding.

Festnahme eines gesuchten Polen

Bei einer nächtlichen Kontrolle eines Fernreisebusses der Linie München-Warschau um 3 Uhr wurde ein 41-jähriger polnischer Staatsbürger entdeckt, der mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen Betrugs gesucht wurde. Durch die Zahlung einer Geldstrafe von 2.000 Euro konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Vollstreckungshaftbefehl gegen Rumänen

Um 9:30 Uhr wurde ein 29-jähriger Rumäne bei der Einreise am ehemaligen Grenzübergang Schirnding überprüft. Ein fahndungsmäßiger Abgleich ergab, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Zwangsprostitution vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Hof überführt, um seine noch ausstehende Freiheitsstrafe von knapp drei Jahren zu verbüßen.

Bulgare wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz festgenommen

Am Abend des 3. Dezember um 20 Uhr wurde ein 49-jähriger Bulgare während der Wiedereinführung von Grenzkontrollen am ehemaligen Grenzübergang Schirnding verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Weiden suchte ihn aufgrund von Verstößen gegen das Waffengesetz. Der Mann konnte durch die Zahlung einer Geldstrafe von rund 500 Euro eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizeipräsidium Niederbayern

Polizei sucht weiterhin nach vermisstem Mann aus Kelheim – Zeugen dringend gebeten, Hinweise zu geben

0
Die Polizei Kelheim bittet erneut um Mithilfe aus der...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel