Drei Humboldt-Stipendiaten forschen in Augsburg

Aus Indien und China sind drei Forschende im Rahmen eines Forschungsstipendiums der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) an die Universität Augsburg gekommen. Sie forschen jeweils für zwei Jahre an verschiedenen Lehrstühlen. Darunter sind zwei Wissenschaftler, die auf dem Feld der Experimentellen Physik der Kondensierten Materie arbeiten sowie ein Mathematiker mit dem Schwerpunkt Numerische Mathematik.

Dr. Bin Shen, Experimentelle Physik der Kondensierten Materie

Seit 2021 forscht Dr. Bin Shen als Gastwissenschaftler am Lehrstuhl Experimentalphysik VI und erzielte seitdem erste interessante Ergebnisse zu hydrostatischen Druckmessungen an frustrierten Quantenmagneten, genauer Kitaev-Materialien. Dank des im März 2023 erhaltenen AvH-Stipendiums kann der Nachwuchswissenschaftler nun länger in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Philipp Gegenwart bleiben. Ziel des aktuellen Projekts ist es, das Kitaev-Modell im Grenzfall dominanter Kitaev-Wechselwirkung experimentell zu realisieren, dessen topologisch geschützte Majorana-Fermion-Zustände zu erforschen und anzuwenden. Hierzu wird Dr. Bin Shen nun nicht mehr hydrostatischen, sondern auch uniaxialen Druck anwenden. Dies, sagt Gegenwart, sei experimentell ungleich anspruchsvoller, aber bislang kaum untersucht.

Der Stipendiat hat an der Zhejiang University (China) studiert und dort anschließend über druckinduzierte Quantenphasenübergänge geforscht. Bereits während seiner Promotion hatte er zwei Forschungsaufenthalte in Cambridge, sowie Teilnahmen bei einer Reihe von internationalen Konferenzen.

Dr. Yizhou Liang, Numerische Mathematik

Seit Dezember 2022 beschäftigt sich der AvH-Stipendiat Dr. Yizhou Liang am Lehrstuhl für Numerische Mathematik mit numerischen Methoden für partielle Differentialgleichungen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Entwicklung nicht-klassischer Finite-Elemente-Methoden, die Diskretisierung von Kettenkomplexen in Hilberträumen sowie strukturerhaltende Verfahren. Diese können unter anderem zur Lösung der Einstein’schen Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie eingesetzt werden. Gastgeber des AvH-Stipendiaten und Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Daniel Peterseim sagt: „Dr. Yizhou Liang identifizierte in seiner Dissertation neuartige konforme Komplexe in drei Dimensionen, aus denen sich direkt neue effiziente Simulationsverfahren in der Elastizitätstheorie ergeben. Im Rahmen des Stipendiums verspricht seine besondere Expertise Durchbrüche an der Schnittstelle der Theorie von Differentialformen und numerischen Mehrskalenmethoden.“

Bevor Dr. Yizhou Liang in das Postdoc-Programm der Universität Augsburg aufgenommen wurde, studierte er Mathematik an der Universität Peking. Dort arbeitete er im Bereich der numerischen Mathematik und wurde 2022 promoviert.

Dr. Soumendra Nath Panja – Experimentelle Physik der Kondensierten Materie

Seit Oktober 2022 forscht der aus Indien stammende Dr. Soumendra Nath Panja am Institut für Physik und beschäftigt sich damit, Quantenmaterialien mittels kompressiver und elongativer Verspannung in neue Zustände zu bringen. Gastgeber des AvH-Stipendiaten und Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Philipp Gegenwart beschreibt das Projekt so: „Sein Ziel ist es, durch uniaxiale Dehnung und Stauchung neuartige Quantenzustände in starkkorrelierten Materialien zu erzeugen und diese mittels Tieftemperaturmessungen des elektrischen Widerstands und Hall Effekts detailliert bis hin zu Millikelvin-Temperaturen zu charakterisieren.“ Das Projekt sei sehr innovativ, so Gegenwart und biete auch interessante neue Perspektiven für die Methodik der Arbeitsgruppe an seinem Lehrstuhl.

Nach einem Physikstudium an zwei indischen Universitäten promovierte Dr. Soumendra Nath Panja am IISER (Indien) über magnetische und dielektrische Eigenschaften geometrisch frustrierter Übergangsmetalloxide. Dort und auch bei seiner anschließenden Arbeit an der School of Physics and Astronomy an der Universität St. Andrews in Schottland erlernte er ein Methodenspektrum, das ihn optimal auf seine Forschung in Augsburg vorbereitet hat.

AvH-Stipendium

Mit dem Humboldt-Forschungsstipendium für Postdocs werden überdurchschnittlich qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland ausgezeichnet, die am Anfang ihrer wissenschaftlichen Laufbahn stehen. Abhängig von Interessensschwerpunkt und Forschungsvorhaben wählen die Geförderten eine wissenschaftliche Einrichtung in Deutschland selbst aus – regelmäßig kommen so internationale Forschende an die Universität Augsburg.