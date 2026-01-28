type here...
Drei Männer bei Felgendiebstahl auf Autohausgelände in Nürnberg festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

In der Nacht zum Mittwoch (28.01.2026) wurde ein versuchter Diebstahl auf einem Firmengelände eines Autohauses im Nürnberger Stadtteil Schweinau vereitelt. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige fest.

Zeuge schlägt Alarm

Gegen 01:10 Uhr meldete sich ein Zeuge beim Polizeinotruf und berichtete, dass mehrere Personen dabei seien, Autofelgen aus einem Container eines Autohauses in der Max-Ottenstein-Straße zu stehlen. Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West stellten am Tatort fest, dass die Diebe zahlreiche Felgen aus einem Container genommen und offenbar über einen nahegelegenen Zaun geworfen hatten.

Festnahme der Tatverdächtigen

In der Nähe der zahlreichen Autofelgen trafen die Polizisten auf drei Personen (33, 37, 58 Jahre alt, polnisch). Der Tatverdacht gegen sie erhärtete sich, woraufhin die Einsatzkräfte das Trio vorläufig festnahmen.

Rechtsverfahren eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte in der Folge Haftanträge gegen den 33-Jährigen und den 58-Jährigen. Beide werden demnächst dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der genaue Wert der zum Abtransport bereitgelegten Felgen ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

