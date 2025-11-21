Newsletter
Drei Männer wegen Diebstahls auf Baustelle in Nürnberg-Schweinau festgenommen
Drei Männer wegen Diebstahls auf Baustelle in Nürnberg-Schweinau festgenommen

In der Nacht von Donnerstag, dem 20. November, auf Freitag, den 21. November 2025, wurden drei Männer auf einer Baustelle im Nürnberger Stadtteil Schweinau festgenommen. Dank des schnellen Eingreifens der Polizei konnten alle Tatverdächtigen vor Ort gestellt werden.

Polizei entdeckt Einbruch auf Baustelle

Gegen 02:20 Uhr bemerkten zivile Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ungewöhnliche Aktivitäten auf einer Baustelle in der Georg-Elser-Straße. Drei Männer waren dabei, sich gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer zu verschaffen. Bei der anschließenden Festnahme fanden die Beamten bei den Verdächtigen bereits vorbereitete Kupferrohre und Kabel, die offenbar zum Abtransport bereitstanden.

Ermittlungsverfahren und Untersuchungshaft

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei russische Staatsbürger im Alter von 32 und 39 Jahren sowie einen 38-jährigen Kasachen. Gegen alle drei Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eröffnet. Zusätzlich wurde der 38-jährige Mann aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls in einer anderen Angelegenheit in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Neueste Artikel