Drei Minderjährige beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Nürnberg festgenommen

In der Nacht auf Montag (29.12.2025) versuchten drei mutmaßliche Täter, einen Zigarettenautomaten im Nürnberger Stadtteil Kornburg aufzubrechen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei schnell eingreifen.

Polizei entdeckt minderjährige Tatverdächtige

Gegen 00:40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, dass Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Kornburger Straße hantierten. Die Angreifer versuchten, das Gerät mit einer Flex zu öffnen. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren sowie einen 14-jährigen Jugendlichen, die vorläufig festgenommen wurden.

Geständnis nach Festnahme

Bei der Durchsuchung des 14-Jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser und ein Brecheisen. Die Jugendlichen gestanden zudem, vor einigen Wochen einen Kaugummiautomaten aufgebrochen zu haben. Aus diesem entwendeten sie Bargeld und Kaugummis. Alle drei Minderjährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.