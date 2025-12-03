Drei Rumänen wegen Parfumdiebstahls in Bayreuth festgenommen: Haftbefehl erlassen

Am Dienstagabend wurden in Bayreuth drei rumänische Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, zahlreiche Parfumfläschchen gestohlen zu haben. Der Vorfall ereignete sich in einem Drogeriegeschäft in der Maximilianstraße. Ein Ermittlungsrichter erließ bereits am Mittwoch Haftbefehl gegen die Männer, nachdem die Staatsanwaltschaft Bayreuth dies beantragt hatte.

Diebstahlsicherung löst Alarm aus

Gegen 18 Uhr schlug die Diebstahlsicherung des Geschäfts Alarm, als zwei der Männer das Geschäft verließen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv nahm die Verfolgung der beiden auf, die in Richtung Opernhaus flüchteten. Der Detektiv konnte beobachten, wie die Verdächtigen in ein Fahrzeug stiegen und davonfuhren.

Polizei stoppt Flucht auf Autobahn

Dank der präzisen Beschreibung des Detektivs konnten mehrere Polizeistreifen nach dem flüchtigen Fahrzeug fahnden. Auf der A9, an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd, entdeckten die Beamten schließlich das gesuchte Auto und hielten es an. Im Inneren fanden sie etwa 100 Parfumfläschchen und 300 Kosmetikartikel im Gesamtwert von über 10.000 Euro.

Untersuchungshaft für Tatverdächtige

Die drei Insassen, zwei 21-jährige und ein 20-jähriger Mann, wurden sofort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth befinden sich die Tatverdächtigen nun in Untersuchungshaft.