Dienstag, Dezember 23, 2025
7.5 C
London
Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Offenberg festgenommen und wieder entlassen
Polizeipräsidium Niederbayern
Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Offenberg festgenommen und wieder entlassen

Von Alfred Ingerl

In Offenberg, Landkreis Deggendorf, kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag (22.12.2025 – 23.12.2025) zu einem Polizeieinsatz, bei dem drei Tatverdächtige festgenommen wurden. Diese waren in das Privatgelände einer Firma eingestiegen.

Alarm durch Sicherheitsfirma

Gegen Mitternacht meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma der Polizei, dass mehrere Personen unerlaubt in das Firmengelände eingedrungen waren. Eine 19-jährige Deutsche konnte direkt vor Ort festgehalten werden, während zwei weitere Personen zunächst flüchteten.

Erfolgreiche Fahndung

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizeiinspektion Deggendorf, die beiden anderen Verdächtigen im Alter von 19 und 26 Jahren ebenfalls festzunehmen. Die Kriminalpolizei Deggendorf hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die Ermittlungen übernommen.

Ermittlungen dauern an

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei Verdächtige am Dienstag (23.12.2025) wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern jedoch weiter an.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

