Drei teils Schwerverletzte nach schwerem Unfall auf der B300 bei Dasing – Die Polizei gibt weitere Informationen bekannt

Am Montag, den 31.07.2023, ereignete sich auf der B 300, zwischen der Ausfahrt Aichach Süd und Aichach West, ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurden.

Etwa gegen 15:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schrobenhausen mit seinem Pkw die B 300 in Fahrtrichtung Schrobenhausen.

Zeitgleich befuhren die B 300 in entgegengesetzte Richtung ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus Regenstauf und eine 59-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bereich Dachau. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der 22-jährige Verkehrsteilnehmer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier frontal mit dem Pkw des 54-jährigen,

welcher, bedingt durch den Zusammenstoß, in den Pkw der 59-Jährigen und in einen weiteren Lkw schleuderte, der ebenfalls in Fahrtrichtung Dasing unterwegs war.

In der Folge wurden der 22-jährige und der 54-jährige in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden.

Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Aichach verbracht. Die beiden anderen Verkehrsteilnehmer wurden mit schweren Verletzungen in das Uniklinikum Augsburg geflogen.

Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an, weshalb ein Gutachter zur Unfallörtlichkeit einbestellt wurde.

Die Freiwilligen Feuerwehren Aichach, Ecknach und Dasing waren mit mehren Fahrzeugen vor Ort.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter 08251-8989-11 mit der Polizeiinspektion in Aichach in Verbindung zu setzen.

