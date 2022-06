Drei Top-Konzerte bei den Wiley-Open-Airs in Neu-Ulm – Verkehrsführung wird geändert

Aus Anlass der Wiley-Open-Airs kommt es für die Auftritte von „Wincent Weiss“ am Sonntag, dem 19.06.2022, von „Mark Forster“ am Samstag, dem 25.06.2022 und „Sting“ am Sonntag, dem 26.06.2022, zu einer Änderung in der Verkehrsführung.

Die Zufahrten zum Wiley-Wohngebiet in Höhe der Martin-Luther-King-Allee, John-F.-Kennedy-Straße und Grethe-Weiser-Straße in Höhe Parkhaus werden am 19.06.2022, am

25.06.2022 und am 26.06.2022 jeweils vom 16.00 Uhr bis voraussichtlich 01.00 Uhr des darauffolgenden Tages für alle Verkehrsteilnehmer „ausgenommen für direkte Anlieger“

gesperrt.

Die Zufahrt bis zum Wiley Club ist nur über die John-F.-Kennedy-Straße möglich. Die Zufahrt bis zu dem Anwesen Wileystraße 22 ist nur über die Grethe-Weiser-Straße möglich.

Beim ÖPNV ergibt sich folgende Änderung: Die Linie 5 Wiley fährt bis zur Haltestelle Riedstraße die reguläre Linienführung. Ab der Haltestelle Riedstraße wird in Richtung ZUP die Ersatzhaltestelle vor der Einmündung Zypressenweg angefahren. Danach folgt die normale Linienführung.

Die Haltestellen Steubenstraße und Escheugraben werden nur in Richtung Riedstraße bedient. Die Haltestellen Bradleystraße, Grethe-Weiser Straße, Wiley Club, Neue Hoch-

schule und Washingtonallee werden nicht angedient. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Bradleystraße Höhe Zypressen-weg eingerichtet.

Die Linie 5 Richtung Ludwigsfeld fährt ab der Haltestelle „Arena“ über Memminger Straße und Breslauer Straße zur Haltestelle Danziger Straße. Ab Haltestelle „Danziger Straße“ folgt der normale Fahrweg.

Die Linie 5 Richtung Wissenschaftsstadt fährt ab der Haltestelle Danziger Straße über die Breslauer Straße zur Memminger Straße und dann zur Haltestelle Arena. Ab da folgt die normale Linienführung.

Die Haltestellen Edisoncenter Linie 5, Neue Hochschule & Wiley Süd werden nicht bedient. Es wird die Ersatzhaltestelle Edisoncenter Regional (teilweise mit Ausnahmen) bedient.

Für die Konzert-Besucher stehen kostenpflichtige Parkplätze in der Wegenerstraße (Fa. Nuvisan) und bei der Ratiopharm-Arena zur Verfügung. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die Behinderungen gebeten.