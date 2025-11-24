Newsletter
Montag, November 24, 2025
6.3 C
London
type here...
Subscribe
Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn A93 bei Ponholz ein tragischer Verkehrsunfall mit drei Todesopfern. Ein Sattelzug kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke, was eine Kollision mit mehreren Fahrzeugen, darunter ein Kleintransporter, zur Folge hatte.

Tödliche Kollision auf der A93

Bei dem Unfall kamen zwei Polen im Alter von 51 und 36 Jahren sowie ein 36-jähriger Deutscher ums Leben. Sie befanden sich alle in dem Kleintransporter und verstarben noch an der Unfallstelle. Der Einsatz- und Bergungsprozess läuft aktuell noch und wird voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden andauern.

Unfallursache ungeklärt

Die Hintergründe des Unfalls sind derzeit unklar und werden von der Autobahnpolizei Schwandorf untersucht. Aufgrund des Unfalls bleibt die A93 in Fahrtrichtung München vorläufig gesperrt. Die Oberpfälzer Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.
Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

0
In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete...

Neueste Artikel