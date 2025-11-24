Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn A93 bei Ponholz ein tragischer Verkehrsunfall mit drei Todesopfern. Ein Sattelzug kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke, was eine Kollision mit mehreren Fahrzeugen, darunter ein Kleintransporter, zur Folge hatte.

Tödliche Kollision auf der A93

Bei dem Unfall kamen zwei Polen im Alter von 51 und 36 Jahren sowie ein 36-jähriger Deutscher ums Leben. Sie befanden sich alle in dem Kleintransporter und verstarben noch an der Unfallstelle. Der Einsatz- und Bergungsprozess läuft aktuell noch und wird voraussichtlich bis in die frühen Nachmittagsstunden andauern.

Unfallursache ungeklärt

Die Hintergründe des Unfalls sind derzeit unklar und werden von der Autobahnpolizei Schwandorf untersucht. Aufgrund des Unfalls bleibt die A93 in Fahrtrichtung München vorläufig gesperrt. Die Oberpfälzer Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.