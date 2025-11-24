Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf A93 bei Maxhütte-Haidhof

In den frühen Morgenstunden des 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn A93 in Richtung München ein schwerer Verkehrsunfall bei Ponholz, bei dem drei Menschen ums Leben kamen.

Schwerer Unfall auf der A93

Gegen 2:45 Uhr kollidierten mehrere Fahrzeuge auf der A93. Beteiligt waren zwei Lastwagen und ein Pkw. Der Unfall forderte mehrere Schwerverletzte und endete für drei Menschen tödlich. Um die genauen Unfallumstände zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Verkehrsbehinderungen und Umleitungen

Die Fahrbahn in Richtung München bleibt vorerst gesperrt. An der Anschlussstelle Teublitz wurde eine Ausleitung eingerichtet. Die Polizei Schwandorf empfiehlt, den Unfallbereich großräumig zu umfahren. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kümmert sich um die Unfallaufnahme vor Ort.