Drei tote Rehkitze auf frisch gemähtem Feld bei Buxheim aufgefunden

Am Samstag, 18.05.2024, ging auf der Polizeiinspektion Memmingen die Mitteilung ein, dass auf einem frisch gemähten Feld in der Wiesenstraße in Buxheim drei tote Rehkitze liegen.

Eine Polizeistreife konnte die getöteten Rehkitze auffinden. Vermutlich wurden sie bei Mäharbeiten getötet. Eine vorherige Absuche durch den Jagdpächter mit einer Drohne fand nicht statt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Vergehen nach dem Tierschutzgeset.

