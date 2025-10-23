Newsletter
Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Moosach – Pkw kollidieren auf Max-Born-Straße
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochnachmittag, den 22. Oktober 2025, gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der Max-Born-Straße in München ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Beteiligt waren drei Pkw, die in stadteinwärtiger Richtung unterwegs waren.

Unfallhergang und beteiligte Fahrzeuge

Der Unfall begann, als ein 45-jähriger Fahrer eines Kia mit Anhänger verkehrsbedingt an einer Ampel zum Stillstand kam. Eine 24-jährige Fahrerin eines Mini, die direkt dahinterfuhr, konnte noch rechtzeitig bremsen. Jedoch kollidierte eine 18-jährige Fahrerin eines VW, die sich hinter dem Mini befand, mit ihrem Fahrzeug mit dem Mini, was dazu führte, dass dieser wiederum gegen den Anhänger des Kia geschoben wurde.

Verletzungen und Verkehrsbeeinträchtigungen

Bei der Kollision wurden die 18-Jährige, eine 9-jährige Beifahrerin im VW sowie die 24-Jährige im Mini verletzt. Alle drei Verletzten erhielten medizinische Versorgung, wobei die 24-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Max-Born-Straße. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

