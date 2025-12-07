Drei Verletzte bei Messerstecherei in Strullendorfer Arbeiterunterkunft

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich in Strullendorf im Landkreis Bamberg eine Auseinandersetzung in einer Arbeiterunterkunft zwischen drei rumänischen Männern.

Körperliche Auseinandersetzung und Polizeieinsatz

Am späten Samstagabend, gegen 23:45 Uhr, wurde über den Notruf eine körperliche Auseinandersetzung in der Forchheimer Straße gemeldet. Mehrere Polizeistreifen rückten sofort zum Einsatzort aus.

Alkohol und Einsatz eines Messers

Laut ersten Erkenntnissen der Beamten waren die Beteiligten, im Alter von 20, 21 und 41 Jahren, in einen Streit verwickelt, bei dem auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Alle drei Männer waren bei der Tat alkoholisiert und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Bamberg nahm die Männer vorläufig fest und führt derzeit Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung durch.