Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Putzbrunn – Zusammenstoß zweier Pkw auf Hohenbrunner Straße

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, ereignete sich in Putzbrunn gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg wollte mit seinem Ford auf der Hohenbrunner Straße nach links zur A99 in Richtung Salzburg abbiegen. Zur gleichen Zeit war eine 28-jährige Frau, begleitet von einem 27-jährigen Beifahrer, beide aus dem Landkreis Rosenheim, mit ihrem Volvo in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Beim Abbiegen des 31-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsbeeinträchtigungen und Ermittlungen

Während der Unfallaufnahme kam es in der Region für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Am selben Tag, um 18:30 Uhr, kollidierten in Obermenzing zwei Pkw an der Kreuzung der Böcksteiner Straße und der Mallnitzer Straße. Ein 22-jähriger Münchner fuhr mit seinem Mercedes geradeaus in Richtung Pasing, während ein 52-jähriger Münchner mit seinem BMW auf der Mallnitzer Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 52-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Drei beschädigte Fahrzeuge

Der Mercedes des 22-Jährigen prallte zusätzlich gegen einen geparkten Seat. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallaufnahme führte zu etwa eineinhalb Stunden Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch hier hat die Münchner Verkehrspolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Später am Abend, gegen 23:45 Uhr, kam es in Neuhausen zu einem größeren Polizeieinsatz nach einer Bedrohungssituation. Eine 33-Jährige hatte den Notruf gewählt und gemeldet, dass ihr 35-jähriger Ehemann sie mit einem Messer bedroht hatte. Mehr als zehn Streifenwagen der Münchner Polizei eilten zum Ort des Geschehens.

Schnelle Festnahme

Ein unbeteiligter Gast öffnete der Polizei die Tür, woraufhin der 35-Jährige festgenommen werden konnte. Es wurde festgestellt, dass es zwischen dem Paar zu einem Streit gekommen war, bei dem der Mann die Frau bedrohte. Niemand wurde verletzt, doch die Ermittlungen wegen Bedrohung laufen weiter, unter der Leitung der Münchner Kriminalpolizei.

Ebenfalls am Abend, gegen 19:50 Uhr, kam es in Schwanthalerhöhe zu einem versuchten schweren Brandanschlag. Ein 36-jähriger Mann öffnete das Fenster seiner Wohnung, als ein unbekannter Täter einen brennenden Feuerwerkskörper hineinwarf.

Geistesgegenwärtige Reaktion verhindert Schlimmeres

Der Wohnungsinhaber konnte den Feuerwerkskörper rechtzeitig löschen, sodass kein Feuer entstand. Der Täter ist bisher unbekannt, und die Ermittlungen hierzu werden vom Kommissariat 13 geführt. Hinweise aus der Bevölkerung sind erwünscht.

Seit dem 15. Oktober 2025 wird eine 53-jährige Frau aus München vermisst. Zuletzt war sie mit ihrem Vater auf der Maximilianstraße in der Altstadt gesehen worden. Die schwerbehinderte Frau entfernt sich unbemerkt und ist auf Medikamente angewiesen.

Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos, und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Öffentlichkeit wird gebeten, nach der Frau Ausschau zu halten und sachdienliche Hinweise zu geben.

Weiterführende Informationen und eine Beschreibung der Vermissten finden sich auf der Webseite der Polizei.