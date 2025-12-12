Drei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Wilhermsdorf und Langenzenn: Totalschaden an zwei Fahrzeugen

ZIRNDORF. (1167) Zwischen Wilhermsdorf und Langenzenn im Landkreis Fürth ereignete sich am Donnerstagnachmittag, dem 11. Dezember 2025, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Unfallhergang nahe Langenzenn

Eine 75-jährige Fahrerin eines Nissan war gegen 16:00 Uhr gemeinsam mit ihrem 91-jährigen Beifahrer auf der Staatsstraße 2252 von Wilhermsdorf in Richtung Langenzenn unterwegs. Auf Höhe des Langenzenner Ortsteils Lohe geriet der Nissan aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden BMW, der einen Anhänger zog, zusammen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Graben geschleudert.

Einsatzkräfte und Rettungsmaßnahmen

Die Feuerwehren aus Langenzenn, Laubendorf und Wilhermsdorf wurden alarmiert, um die 75-Jährige aus dem beschädigten Fahrzeug zu befreien. Zeitgleich sicherte eine Streife der Poliinspektion Zirndorf den Unfallort und nahm den Sachverhalt auf. Die beiden Nissan-Insassen und der 62-jährige BMW-Fahrer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Schwere Schäden bei beiden Fahrzeugen

Der aktuelle Stand der Lage deutet darauf hin, dass alle Beteiligten nur leichte Verletzungen erlitten. An beiden Unfallfahrzeugen sowie dem Anhänger entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Erstellt durch: Christian Seiler