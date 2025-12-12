Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
11.8 C
London
type here...
Subscribe
Drei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Wilhermsdorf und Langenzenn: Totalschaden an zwei Fahrzeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Wilhermsdorf und Langenzenn: Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ZIRNDORF. (1167) Zwischen Wilhermsdorf und Langenzenn im Landkreis Fürth ereignete sich am Donnerstagnachmittag, dem 11. Dezember 2025, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Unfallhergang nahe Langenzenn

Eine 75-jährige Fahrerin eines Nissan war gegen 16:00 Uhr gemeinsam mit ihrem 91-jährigen Beifahrer auf der Staatsstraße 2252 von Wilhermsdorf in Richtung Langenzenn unterwegs. Auf Höhe des Langenzenner Ortsteils Lohe geriet der Nissan aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden BMW, der einen Anhänger zog, zusammen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Graben geschleudert. 

Einsatzkräfte und Rettungsmaßnahmen

Die Feuerwehren aus Langenzenn, Laubendorf und Wilhermsdorf wurden alarmiert, um die 75-Jährige aus dem beschädigten Fahrzeug zu befreien. Zeitgleich sicherte eine Streife der Poliinspektion Zirndorf den Unfallort und nahm den Sachverhalt auf. Die beiden Nissan-Insassen und der 62-jährige BMW-Fahrer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Schwere Schäden bei beiden Fahrzeugen

Der aktuelle Stand der Lage deutet darauf hin, dass alle Beteiligten nur leichte Verletzungen erlitten. An beiden Unfallfahrzeugen sowie dem Anhänger entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Erstellt durch: Christian Seiler

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Augsburg Stadt

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

0
Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Blockhaus auf Reisen: Illegaler Schwertransport legt Balderschwang zeitweise lahm

0
BALDERSCHWANG. Am Nachmittag des 11. Dezember 2025 staunte eine...
Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...

Neueste Artikel